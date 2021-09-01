Gürpınar'da mahalleler arası futbol turnuvası başladı - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası başladı.

İlçede spora olan ilginin artması ve mahalleler arası dayanışma kültürünün yaygınlaşması amacıyla her yıl Gürpınar Belediyesi tarafından düzenlenen futbol turnuvasının ilk müsabakası oynandı.

İlçe stadyumunda Koyunyatağı Gençlikspor ile Aspeşinspor arasında yapılan maç öncesi Kaymakam Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Hayrullah Tanış oyunculara başarılar diledi.

İlçede gençleri sporla buluşturmak için farklı alanlarda sportif organizasyonlar düzenlediklerini aktaran Tanış, sporla mahalleler arasındaki dayanışmayı arttırmaya çalıştıklarını söyledi.

Tanış, "Sportif faaliyetlerle ilçemizi canlandırırken aynı zamanda yeni tesislerle sporun merkezi haline getiriyoruz. Tesislerimizin tamamlanmasıyla gençlerimiz, çocuklarımız spor yapabilecekleri modern ortamlara kavuşacaklar. Bu tesislerde düzenleyeceğimiz turnuvalarla geleceğin sporcularını ilçemize kazandıracağız. Şimdiden turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.