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Gürpınar'da "Okul Güvenliği Toplantısı"

21 dakika önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde "Okul Güvenliği Toplantısı" yapıldıKültür Merkezinde yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Fatih Sayar, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, okul güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Gürpınar'da

Van'ın Gürpınar ilçesinde "Okul Güvenliği Toplantısı" yapıldı

Kültür Merkezinde yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Fatih Sayar, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, okul güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Öğrencilerin her türlü ideolojik konudan uzak tutularak, kötü niyetli kişilere yaklaşmalarına müsaade edilmeyeceğini belirten Kaymakam Sayar, "Okul çevresinde bağımlılıkla mücadele kapsamında güvenlik görevlilerimiz olacak. Bazı okullarımızda tamir bakım ihtiyaçları var. Bunları da öğrencilerimizin günlük yaşamını etkilemeyecek şekilde hızlı bir şekilde tamamlayacağız." diye konuştu.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Haluk Çakaroğlu, İlçe Emniyet Amiri Soner Kırtıl, mahalle muhtarları ve okul müdürleri katıldı.

Gürpınar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:58 Kaynak: AA
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