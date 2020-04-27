Gürpınar'da ramazanda 915 yoksul vatandaşa sıcak yemek dağıtılacak - Son Dakika

Gürpınar'da ramazanda 915 yoksul vatandaşa sıcak yemek dağıtılacak

VAN'ın Gürpınar Kaymakamlığı ile Türk Kızılayı Gürpınar Temsilciliği, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde çıkamayan ve maddi durumu iyi olmayan 915, vatandaşa, ramazan ayı boyunca her gün 3 çeşit sıcak yemek dağıtacak.

VAN'ın Gürpınar Kaymakamlığı ile Türk Kızılayı Gürpınar Temsilciliği, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde çıkamayan ve maddi durumu iyi olmayan 915, vatandaşa, ramazan ayı boyunca her gün 3 çeşit sıcak yemek dağıtacak. Gürpınar Kaymakamlığı ile Türk Kızılayı Gürpınar Temsilciliği, ramazan ayında, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara, yemek dağıtacak. 915 vatandaşa her gün 3 çeşit sıcak yemek evlerine götürülerek, ulaştırılacak. Türk Kızılayı Gürpınar Koordinatörü Celal Atan, "Coğrafi olarak Türk Kızılayı Gürpınar Koordinatörü Celal Atan, "Coğrafi olarak Türkiye 'nin en büyük ilçesi bizde. Zor coğrafya şartlarına rağmen bu hizmeti yapmaktan gurur duyuyoruz. Gürpınar'da, Türk Kızılayı'nın ilk defa yürüttüğü bir faaliyet. Türk Kızılayı Gürpınar olarak, Kaymakam Fatih Sayar ile görüşüp, bir planımızın olduğunu aktardık. Gürpınar Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı zaten yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine aşeviyle hizmeti veriyordu. Biz de çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Bugüne kadar bine yakın kişiye ulaştık. İnşallah ileri ki senelerde daha fazla kişiye ulaşıp, ramazan ayında sıcak yemek ikramımızı yapacağız"dedi



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış

Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal

64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?

Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık

Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi

Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım

Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor

Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi

Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu

Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi

Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz

Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü

3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak