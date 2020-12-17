Gürpınar'da restorasyon çalışmaları başladı - Son Dakika

Gürpınar'da restorasyon çalışmaları başladı

17.12.2020 16:12
Gürpınar'da restorasyon çalışmaları başladı, System.String[]

Gürpınar Mahallesi'nde bulunan Osmanlı dönemine ait Malik Ağa Çeşmesi ve batı köşesinde bulunan asırlık çınar ağacında restorasyon çalışmaları başladı.

Gürpınar Mahallesi'nde bulunan Osmanlı dönemine ait Malik Ağa Çeşmesi ve batı köşesinde bulunan asırlık çınar ağacında restorasyon çalışmaları başladı.

Beylikdüzü'nün değerli tarih varlıkları arasında yer alan Gürpınar Malik Ağa Çeşmesi ve batı köşesinde bulunan asırlık çınar ağacında restorasyon çalışmaları başladı. Osmanlı dönemine ait olan ve eski dönemlerde kızlar ve erkeklerin tanışma, buluşma mekanı olduğu için "Aşıklar Çeşmesi" olarak da adlandırılan tarihi yapı, yapıldığı dönemde köyün su ihtiyacını karşılamaya yönelik bir köy çeşmesi olarak tasarlandı. Köy meydanı çeşmesi iken şehirleşme ile birlikte köy dokusunun ortadan kalkmasına rağmen bu dokuyu içinde barındıran bir kaç konut ve ağaç ile beraber çeşme bugüne kadar gelebildi.

Çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında ayrıca asırlık çınar ağacının çürümemesine yönelik de önlemler alınıyor. Ekipler tarafından ağacın devrilmemesi için destekler eklenirken uzun yıllar sağlıklı kalabilmesi adına da hummalı bir çalışma yürütülüyor. Pandemi ve hava koşullarına bağlı olarak devam eden çalışmaların kısa sürede tamamlanarak "Aşıklar Çeşmesi"nin vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor.

"İBB ve Beylikdüzü Belediyesi Ortak Bir Çalışma Yürütüyor"

Asırlık çınar ağacı ve Malik Ağa Çeşmesi'nin İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Ekim 2009 tarih ve 1047 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı olarak tescil edildiğini belirterek konuyla ilgili bilgi paylaşan Plan ve Projeler Müdürü Anıl Sarıcan Delibay, "Beylikdüzü Belediyesi Başkanlığı'nın talepleri üzerine İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Ocak 2020 tarih ve 4900 sayılı kararı ile Aşıklar Çeşmesi'nin konservasyona yönelik restorasyon çalışmalarının yapılmasına karar verdi. Tapusu Beylikdüzü Belediyesi'nde bulunan çeşmenin Koruma Kurulu kararına istinaden kabul edilen uygulama projesi için Beylikdüzü Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eylül 2020 tarihinden itibaren ortak bir çalışma oluşturdu. Aralık 2020 tarihi itibarıyla da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü alanda çeşmenin restorasyon çalışmalarına başladı" dedi. - İSTANBUL

Gürpınar'da restorasyon çalışmaları başladı
Gürpınar'da restorasyon çalışmaları başladı
Gürpınar'da restorasyon çalışmaları başladı
Gürpınar'da restorasyon çalışmaları başladı
Gürpınar'da restorasyon çalışmaları başladı

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Gürpınar, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürpınar'da restorasyon çalışmaları başladı - Son Dakika


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