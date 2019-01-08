Son Dakika Haberleri: Gürpınar'da 'Rol Model' Buluşması

Gürpınar'da 'Rol Model' Buluşması

13 dakika önce

Van'da lise son sınıfta bulunan kız öğrencilere örnek teşkil etmesi ve gelecekteki öğrenim hayatlarına bir basamak olması amacıyla düzenlenen 'Rol Model' buluşmaları devam ediyor.

Gürpınar'da 'Rol Model' Buluşması, System.String[]
Van'da lise son sınıfta bulunan kız öğrencilere örnek teşkil etmesi ve gelecekteki öğrenim hayatlarına bir basamak olması amacıyla düzenlenen 'Rol Model' buluşmaları devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gürpınar Belediyesi işbirliğinde Gürpınar'da gerçekleştirilen seminere Gürpınar Savcısı Fatma Nur Metin, Gürpınar Belediyesinden Fizyoterapist Emine Beyza Deniz, Gürpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Yardımcısı Hava Payzin ve İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliğinden Jandarma Astsubay Üstçavuş Hülya Güner konuşmacı olarak katıldı. Katılımcılar tarafından Gürpınar Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Van Et Lisesi ve Kız Meslek Lisesi 12'inci sınıfında bulunan 321 kız öğrenciye bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği 'Rol Model' buluşmasının 15 Ocak'ta Erciş ilçesinde yapılacağı belirtildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Van, Gürpınar, Güncel
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