Son Dakika Haberleri: Gürpınar'da "Şehir Okuyor, Şehir Oluyor" Projesi

Gürpınar'da "Şehir Okuyor, Şehir Oluyor" Projesi

47 dakika önce

Gürpınar ilçesinde "Şehir Okuyor, Şehir Oluyor" projesi kapsamında öğrencilere kitap dağıtıldı.

Gürpınar'da
Gürpınar ilçesinde "Şehir Okuyor, Şehir Oluyor" projesi kapsamında öğrencilere kitap dağıtıldı.

Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen kitap dağıtım törenine katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, öğrencilerle sohbet ederek tavsiyelerde bulundu.

Doğramacı, yaptığı konuşmada, "Şehir Okuyor Şehir Oluyor" projesi kapsamında öğrencilere ikinci kez kitap dağıttıklarını belirterek, "Okumak, anlamak, anlatmak ve hayata tatbik etmek için bilinçli bir okuma serüvenini başlattık. Daha güzel bir gelecek, bilinçli bir nesille gelecek." dedi.

Öğrenciler, desteğinden dolayı Kaymakam Doğramacı'ya teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:31 Kaynak: AA

Gürpınar, Güncel
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