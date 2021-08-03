Gürpınar'da selden etkilenen mahallelerde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Belediyesi, selden zarar gören mahallelerde hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam ediyor.

Yağış sonrası harekete geçen ekipler, selden etkilenen yaklaşık 8 mahallede çamur temizliği ve yol onarım çalışması yürütüyor.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaşanan selin ardından belediyenin araç ve personelinin gece gündüz sahada olduğunu belirtti.

Tüm çalışma arkadaşlarıyla sahada aktif çalışma yürüttüklerini aktaran Tanış, "Büyükşehir ve DSİ Bölge Müdürlüğü ekipleri ile koordineli şekilde vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz. AFAD ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hasar tespiti için çalışmalarını sürdürüyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında." ifadelerini kullandı.