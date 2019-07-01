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Gürpınar'da sezonun ilk sera hasadı toplandı

2 saat önce

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından hayata geçirilen seralarda üretimi gerçekleştirilen salatalığın hasadı yapıldı.

Gürpınar'da sezonun ilk sera hasadı toplandı, System.String[]
Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından hayata geçirilen seralarda üretimi gerçekleştirilen salatalığın hasadı yapıldı.

Üreticilere farklı üretim modelleri oluşturmak için hayata geçirilen 6 serada; domates, salatalık, biber, patlıcan, kavun ve çilek gibi ürünler yetiştiriliyor. Hasat zamanı ile birlikte yoğun bir çalışma mesaisinde olan ekipler, yaklaşık 2,5 ton salatalığı toplayarak uygun fiyatla ilçe esnafına teslim etti. Suyuyla, havasıyla, verimli topraklarıyla birlikte çalışkan insanlara sahip Gürpınar'ı, yeni yatırımlarla gün yüzüne çıkartıp yerli ve milli üretimde marka olmayı hedeflediklerini söyleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, seralarda yapılan çalışmayla Gürpınar'ın örnek bir üretim tesisi olduğunu göstermek istediklerini belitti. Başkan Tanış, "İlçemiz özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir yerde olduğunu hep söylüyorduk. Şimdi seracılıkta da örtü altı dediğimiz yöntemle güzel işler başarıyoruz. Bugün bu modern seralarda çok kaliteli bir ürün yetiştirildiğini hep birlikte gördük ve bu bizi son derece memnun etti. Amacımız vatandaşlarımızı örnek tarımsal üretim tesisi ve yeni üretim modelleriyle buluşturmak. Modern tarımının faydalarını vatandaşlarımıza göstermek istiyoruz. Bu konuda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüzle koordinasyon halindeyiz. İnanıyorum ki Gürpınar sebze ve meyve üretiminde önemli bir merkez olacak" dedi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:20 Kaynak: İHA
Gürpınar Belediyesi, Gürpınar, Van, Ekonomi
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