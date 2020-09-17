Gürpınar'da tanıtım tabelaları yenilendi - Son Dakika

Van'da kırsal mahallelerde yıpranan tabelaları yenilemek için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri kırsal mahallerde yıpranan Türkçe ve Kürtçe tanıtım tabelalarının yenilenmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Gürpınar ilçesi kırsal mahallelerindeki çalışmalarını tamamlandı. Tabelalarda yörenin Kürtçe isimine ve kilometre bilgisine yer veriliyor. Çalışmalar, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün mevzuatına uygun bir şekilde yapılıyor.

Ayrıca, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanlarında bulunan okul ve yaya geçitleri mevzuata uygun şekilde boyandı.