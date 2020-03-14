Gürpınar'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Gürpınar'da trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Gürpınar'da trafik kazası: 1 yaralı Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Gürpınar'da trafik kazası: 1 yaralı

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün öğle saatlerinde Van-Gürpınar karayolu üzerindeki Çavuştepe Mevkiinde meydana geldi. Kaza ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu ve Gürpınar Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Kontrolden çıkarak takla atan kamyonet içerisinde sıkışan sürücü Ahmet Ekici, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslime dildi. Yaralı ambulansa hastaneye sevk edilirken itfaiye ekipleri, kaza sonrasında yol temizleme çalışması yaptı.

Gürpınar'da trafik kazası: 1 yaralı

Gürpınar, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:04 Kaynak: İHA
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