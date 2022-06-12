Gürpınar'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Gürpınar'da trafik kazası: 1 yaralı

12.06.2022 11:34
Gürpınar'da trafik kazası: 1 yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan Zernek Barajı civarında meydana geldi. Y.İ. yönetimindeki 27 AG 637 plakalı Mercedes Axor marka tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü bölgeye sevk edilen ambulans ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gürpınar Grup Amirliği ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Gürpınar'da trafik kazası: 1 yaralı
Gürpınar'da trafik kazası: 1 yaralı
Gürpınar'da trafik kazası: 1 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mercedes, Hakkari, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gürpınar'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gürpınar'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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