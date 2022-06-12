Edinilen bilgilere göre kaza, Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan Zernek Barajı civarında meydana geldi. Y.İ. yönetimindeki 27 AG 637 plakalı Mercedes Axor marka tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü bölgeye sevk edilen ambulans ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gürpınar Grup Amirliği ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

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Kaynak: İHA

Mercedes, Hakkari, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gürpınar'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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