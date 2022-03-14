Gürpınar'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Atatürk Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesince yürütülen Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında okulda açılan fuarda öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.

Serginin açılışına Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Salihoğlu, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kayabaşı ve beraberindekiler, resim, teknoloji, tasarım ve bilimsel çalışmaların yer aldığı projeleri inceledi, öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.