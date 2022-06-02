Gürpınar'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde Şehit Müftü Muhammed Sıddık Efendi İmam Hatip Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol kapsamında açılan fuarda öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.

Fuara, Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Salihoğlu, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kayabaşı ve Tanış, resim, teknoloji, tasarım ve bilimsel çalışmaların yer aldığı projeleri inceledi, öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.