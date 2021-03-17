Gürpınar'da uygulamalı girişimcilik eğitimi sertifika töreni yapıldı - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde yürütülen girişimcilere yönelik uygulamalı girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Gürpınar Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitim programı tamamlandı.

Girişimci adayları 4 gün boyunca ilgili konularda uzmanlardan eğitim aldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan 56 kursiyere sertifikaları teslim edildi.

Törende konuşan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

İş, istihdam ve üretim vizyonuyla yeni bir Gürpınar inşa etmeye çalıştıkları ifade eden Tanış, "Her alanda olduğu gibi girişimcilik ve istihdam konusunu birinci felsefemiz haline getirdik. Seçim döneminde ilçemizin en büyük sorununun istihdam olduğunu biliyorduk. O gün aldığımız kararla bugünümüzü şekillendirerek projelerimizi hayata geçiriyoruz. Sizler de gelecek planlamanızı yaparken her zaman yeni fikirler, yeni ufuklar için çabalayın. Gerçek manada girişimci olmak isteyene devletimizin çok ciddi destekleri var. Biz de bu konuda size yardımcı olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.