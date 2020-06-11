Gürpınar'da vahşi depolama yapılan çöplük kapatıldı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar ilçesinde vahşi depolama yapılan çöplüğü ıslah ederek kapattı.

Çevre sağlığının korunması ve atıkların çevreye verdiği zararları ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki düzensiz çöp depolama alanlarını kapatıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Özalp yolu üzerinde bulunan şehir çöplüğü, Gevaş ve Edremit'in ardından bu kez de Gürpınar ilçesi vahşi çöp toplama alanında çalışma başlattı.

Değirmendüzü Mahallesi'nin sınırları içerisinde bulunan ilçe çöplüğünün üzeri toprak tabakasıyla kapatan ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için belli noktalara gaz bacaları yerleştirdi.

Islah çalışmalarının tamamlanmasının ardından Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı alanda ağaçlandırma çalışması yapılacak.

Çevre Mühendisi Dilek Okur, yaptığı açıklamada, Katı Atık Entegre Tesisi Projesi kapsamında ilçedeki şehir çöplüğünde ıslah çalışması yürüttüklerini söyledi.

Edremit, Gevaş ve Gürpınar'da çöplerin aktarma istasyonları ile şehir çöplüğüne taşındığını ifade eden Okur, "Bu ıslah çalışmaları tüm ilçelerimizde yapılıyor. 13 ilçemizin çöp sorununu bu şekilde çözüyoruz. Amacımız çevre ve insan sağlığını gözeterek çöp dökülen alanı doğaya kazandırmaktır. Buradaki ıslah çalışması bitikten sonra alanda ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapacağız." diye konuştu.

Değirmendüzü Mahallesi Muhtarı Garbi Tanış da belediye ekiplerine teşekkür etti.