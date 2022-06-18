Gürpınar'da futbol ve voleybol turnuvalarının artık her yıl geleneksel olarak düzenlendiğini söyleyen Tanış, "İlçe sakinlerimizin, gençlerimizin, farklı kurumlarda çalışan arkadaşlarımızın kaynaşması ve dayanışma ruhunu canlı tutmak amacıyla bu tür sportif turnuvalar düzenliyoruz. 2022 voleybol turnuvamıza katılım sağlayan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gürpınar'da voleybol turnuvası sona erdi - Son Dakika

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