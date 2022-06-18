Gürpınar'da voleybol turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Gürpınar'da voleybol turnuvası sona erdi

18.06.2022 09:14
Gürpınar'da voleybol turnuvası sona erdi

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

İlçedeki spor salonunda 14 takımın katılımıyla yapılan turnuva çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Turnuvada Değirmendüzü Gençlik Voleybol Takımı birinci, Arel Sigorta Voleybol Takımı ikinci, Kızılay Gençlik Voleybol Takımı ise üçüncü oldu.

Final maçını seyircilerle izleyen Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, dereceye giren takımları tebrik ederek kupalarını takdim etti.

Gürpınar'da futbol ve voleybol turnuvalarının artık her yıl geleneksel olarak düzenlendiğini söyleyen Tanış, "İlçe sakinlerimizin, gençlerimizin, farklı kurumlarda çalışan arkadaşlarımızın kaynaşması ve dayanışma ruhunu canlı tutmak amacıyla bu tür sportif turnuvalar düzenliyoruz. 2022 voleybol turnuvamıza katılım sağlayan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürpınar'da voleybol turnuvası sona erdi - Son Dakika

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