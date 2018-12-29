Gürpınar'da "Yaramış Aile Destek Merkezi" Açıldı

Van
'ın Gürpınar
ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Yaramış Mahallesi'ne Aile Destek Merkezi (ADEM) açıldı.
İlçenin Kırkgeçit ve Elaçmaz mahallesinden sonra Yaramış Mahallesi'nde de ADEM, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın katılımıyla törenle açıldı.
Buradaki kadınlar ve çocuklarla sohbet edip, sorunlarını dinleyen Doğramacı, onlara çeşitli hediyeler verdi.
ADEM'lerin muhabbeti, sevgiyi ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek adına güzel mekanlar olduğunu ifade eden Doğramacı, "Yaramış Mahallemizde hissettiklerimiz, gönül birlikteliğimizle tüm zorlukların üstesinden nasıl geleceğimizi bir kez daha gösterdi. Kadınlarımızın ve çocuklarımızın o güzel yüreklerini, gözlerindeki mutluluk ve samimiyette görmek, çalışma aşkımızı kat be kat artırıyor." diye konuştu.
Kadın ve çocuklara sunduğu eğitim programları, çalışma atölyeleri, kütüphane, kreş ve akıl oyun alanları ile ailelere rehberlik eden ADEM, kadınların sosyalleşmesine büyük katkı sağlıyor.