Gürpınar'da yaşlı ve hastalara kuaförlük hizmeti
1 saat önce
Gürpınar Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında, ilçedeki yaşlılar ile yatalak hastalara bayram öncesinde kuaförlük hizmeti verildi.
Gürpınar Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:05 Kaynak: AA
Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında, ilçedeki yaşlılar ile yatalak hastalara bayram öncesinde kuaförlük hizmeti verildi.
"Gürpınar İyilik Merkezi" projesi ile evleri ziyaret eden belediye ekipleri, hasta ve yaşlıların saç ve sakal tıraşlarını yaptı.
Belediye Başkanı Hayrullah Tanış
, sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini sergilemeye çalıştıklarını söyledi.
Bu kapsamda ilçede Kurban Bayramı
öncesinde hasta ve yaşlılara yönelik uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Tanış, "İlçemizde evden çıkma imkanı olmayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın tıraşlarını yapıyoruz. Özel insanlarımızın ve yaşlılarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek bizlere yetiyor. Onların her zaman yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz." dedi.
Tıraş edilen vatandaşlar da Tanış ile belediye ekiplerine teşekkür etti.
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