Gürpınar'da "Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" projesi - Son Dakika

Gürpınar'da "Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" projesi

İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesinde program düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesinde program düzenlendi. Van-Et Anadolu Lisesi ve Atatürk İlköğretim Okulu öğrencilerinin katıldığı programda, "Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" uygulaması gerçekleştirildi. Gürpınar Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, programa katılan öğrencileri karşıdan karşıya nasıl geçileceği konusunda bilgilendirdi. Ekiplerce, sürücülerin yaya veya okul geçitlerine yaklaşmaları halinde yavaşlamaları, ilk geçiş hakkının yayalara verilmesinin zorunlu olduğu anlatıldı. Programa Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu, Emniyet Amir Vekili Nizamettin Mutlu, AK Parti İlçe Başkanı Taha Güngör ve öğretmenler katıldı.

Son Dakika

İlk ifadesinde "Pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu, videonun tamamı izletilince kokain içtiğini hatırladı

Zorya'da kiralık olarak oynayan Fenerbahçeli Allahyar, üst üste 3. kez en iyi futbolcu seçilerek dikkatleri üzerine çekti

İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il

Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu

Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak

Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor

84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor

Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım