İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesinde program düzenlendi.
Van-Et Anadolu Lisesi ve Atatürk İlköğretim Okulu öğrencilerinin katıldığı programda, "Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" uygulaması gerçekleştirildi.
Gürpınar Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, programa katılan öğrencileri karşıdan karşıya nasıl geçileceği konusunda bilgilendirdi.
Ekiplerce, sürücülerin yaya veya okul geçitlerine yaklaşmaları halinde yavaşlamaları, ilk geçiş hakkının yayalara verilmesinin zorunlu olduğu anlatıldı.
Programa Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu, Emniyet Amir Vekili Nizamettin Mutlu, AK Parti İlçe Başkanı Taha Güngör ve öğretmenler katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gürpınar'da 'Yaya önceliği kırmızı çizimizdir' projesi - Son Dakika