Gürpınar'da yeni eğitim yılı törenle başladı

Van'ın Gürpınar ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında, 105 okulda, 8 bin 900 öğrenci ile 650 öğretmen ders başı yaptı.



Gürpınar ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla hükümet konağı önünde tören düzenlendi. Düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Gürpınar'da 105 okul, 650 öğretmen ve 8 bin 900 öğrenciyle eğitim ve öğretim döneminin başlamasının heyecanını yaşadıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, "2019 2010 eğitim ve öğretim yılı sevgili öğrencilerimize onların sevgili velilerimize ve onları eğiten çok değerli meslektaşlarım öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. 105 okulumuzda, gayret ve çaba içerisinde olacağız. Bizlere emanet edilen en değerli varlıklarımız olan öğrencilerimizi geleceğe güvenle mutlu ve inşallah güzel bir gelecek hazırlayacağız" diye konuştu.



Törene, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - VAN