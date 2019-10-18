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Gürpınar'da yol asfaltlama çalışması

1 saat önce

Van'ın Gürpınar Belediyesi, zemin iyileştirmesi ve tesviyesi tamamlanan ilçe merkezindeki yollarda asfaltlama çalışması başlattı.

Gürpınar'da yol asfaltlama çalışması, System.String[]

Van'ın Gürpınar Belediyesi, zemin iyileştirmesi ve tesviyesi tamamlanan ilçe merkezindeki yollarda asfaltlama çalışması başlattı.


İlçenin en ücra köşesine kadar hizmet götürmenin gayreti içerisinde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, halkın yazın tozdan, kışın da çamurdan kurtulması ve rahat etmesi için çalışmalarına durmadan devam ediyor. Yapılan zemin iyileştirme ve tesviye çalışmalarının ardından hızlı bir şekilde asfalt sermek için düğmeye basan ekipler, Milli Egemenlik Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladı. Görevi devraldıklarından bu yana gece gündüz demeden ilçenin dört bir yanında çalışma yürüttüklerini aktaran Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, "Gürpınar'ın gelişimi adına belediye olarak üzerimize düşen ne varsa yapmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Kış ayları gelmeden ilçe merkezimizdeki yaya yollarını tamamlamak için ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisindeler. Biz vatandaşlarımıza bu ilçeyi daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmenin sözünü verdik. Allah'a şükürler olsun durmadan, yorulmadan vatandaşlarımızın layık olduğu hizmeti sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - VAN

Milli Egemenlik Caddesi, Gürpınar Belediyesi, Gürpınar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:21 Kaynak: İHA
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