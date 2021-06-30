Üye Girişi
GÜRPINAR'DAKİ FABRİKADA ÜRETİLEN ÜRÜNLER, AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR - Son Dakika

GÜRPINAR'DAKİ FABRİKADA ÜRETİLEN ÜRÜNLER, AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR

30.06.2021 14:45

VAN'ın Gürpınar İlçe Belediyesi tarafından açılıp, 10 yıllığına özel sektöre kiralanan 210 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasının ürünleri, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

VAN'ın Gürpınar İlçe Belediyesi tarafından açılıp, 10 yıllığına özel sektöre kiralanan 210 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasının ürünleri, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Gürpınar Belediyesi tarafından bir yıl önce 6 bin 500 metrekare alana kurulup bir ay önce özel sektöre 10 yıllığına kiralanan tekstil fabrikasında 210 kişi istihdam ediliyor. Basın mensuplarına fabrikayı gezdiren Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptıkları hizmetler hakkında bilgi verdi. Başkan Tanış, Hızlandırılmış eğitimlerle yıl sonunda ve marta kadar 600 insanımızı istihdam edeceğiz. Şu an iş insanımızdan bir söz daha aldık. 5 milyonluk bir yatırımla çalışan sayısını bine çıkaracaklarını söylediler. Bunun haklı ve mutlu gururunu yaşıyoruz. Bu tür faaliyetleri yapmak zor işlerdir. Zor kararlar almanız gerekiyor, zor süreçlerden geçiyorsunuz. Bazen de yalnız bırakılıyorsunuz. Ama, sonuçta başarılı olduğunuzu gördükten sonra bu bütün heyecanınız artıyor. Bir de iş insanımızın kendi imkanlarıyla burada yapacağı bir fabrika var. Şu an fizibilite ve imar çalışmaları sürüyor. Bizim sözümüz şuydu işsiz genç bırakmayacağız. Tabi bu fikir nerde kaynaklandı. Seçim döneminde yaptığım seçim çalışmalarında bu kadar okey salonu olduğunu ben de bilmiyordum. Tabi okey salonlarının doluluk oranını görünce insan üzülüyor ve o gençlere 'Siz niçin burada okey oynuyorsunuz' deme şansınız olmuyor. Çünkü iş yok diyecekler. Biz bu anlamda gençlerimizin kahve köşelerinden zehirlenmesini önlemek amacıyla bu projeyi geliştirmiştik. Allaha hamdolsun ki başardık ve daha da büyüteceğiz dedi.

Fabrikada üretilen ürünlerin Almanya ve İtalya'ya ihraç edildiğini anlatan Başkan Tanış, Almanya'daki iş insanı da burada. Onunla da tanıştık. Gürpınar'da üretilen ürünler 3 bin mağazada satılacağını bize söyledi. Ama 20 ülke ile anlaşmaları var. Kendi markalarıyla bunların tamamına gönderecekler. Gelen siparişlere göre burada her türlü elbise üretimi yapılacak diye konuştu.

'HEDEFİMİZ ÇALIŞAN SAYISINI 600'E ÇIKARMAK'

Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Vadullah Çiçek ise, Burayı bir aydır kiralamışız. Bu süreçte şu an 210 kişi istihdam ediliyor. Allah nasip ederse aralık ayının sonuna kadar 400, mart ayına kadar da 600 personeli istihdam etmeyi hedefliyoruz. Şu an dikmiş olduğumuz ürünler Avrupa'ya ihraç ediliyor. Almanya merkezli bir marka ile çalışıyoruz. Yurt içinde de ünlü giyim mağazalarına satış yapıyoruz. Burası tam olarak faaliyete geçtiğinde 20 ülkeye ürün ihraç edecek. Belediyemizin yapmış olduğu 15 milyonluk bu yatırımın yanında, bizim de şu an 10 milyon liralık bir yatırımımız var. Ama bir sonraki yılda hedeflediğimiz 5 milyon daha yatırım yaparak istihdam sayımızı bin kişiye çıkartmaktır. Mart ayında personele ödeyeceğimiz maaş miktarı bir milyon 800 bin civarı bir rakam. Bu da esnafa yansıyor. Bu yatırımı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımızın (DAKA) bize sağlamış olduğu 6'ncı bölge teşvikleri ile biz buraya geldik. Bir de İş-Kur'un bize sağlamış olduğu personel desteği ile inşallah istihdamımızı sürdürmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.

GÜRPINAR'DAKİ FABRİKADA ÜRETİLEN ÜRÜNLER, AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR
GÜRPINAR'DAKİ FABRİKADA ÜRETİLEN ÜRÜNLER, AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR
GÜRPINAR'DAKİ FABRİKADA ÜRETİLEN ÜRÜNLER, AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR
GÜRPINAR'DAKİ FABRİKADA ÜRETİLEN ÜRÜNLER, AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR
GÜRPINAR'DAKİ FABRİKADA ÜRETİLEN ÜRÜNLER, AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR
GÜRPINAR'DAKİ FABRİKADA ÜRETİLEN ÜRÜNLER, AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR
GÜRPINAR'DAKİ FABRİKADA ÜRETİLEN ÜRÜNLER, AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR
GÜRPINAR'DAKİ FABRİKADA ÜRETİLEN ÜRÜNLER, AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR
GÜRPINAR'DAKİ FABRİKADA ÜRETİLEN ÜRÜNLER, AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR
GÜRPINAR'DAKİ FABRİKADA ÜRETİLEN ÜRÜNLER, AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR
GÜRPINAR'DAKİ FABRİKADA ÜRETİLEN ÜRÜNLER, AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR
GÜRPINAR'DAKİ FABRİKADA ÜRETİLEN ÜRÜNLER, AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR

Hisarcık, İstihdam, Almanya, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜRPINAR'DAKİ FABRİKADA ÜRETİLEN ÜRÜNLER, AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması 15:46 Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi 15:34 Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi Yılların ustası bile kandırıldı! İkinci el aldığı otomobil ekleme çıktı 15:21 Yılların ustası bile kandırıldı! İkinci el aldığı otomobil ekleme çıktı
Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi 14:58 Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi LGS birincileri başarılarının sırrını söyledi: Koronavirüsü avantaja çevirdik 14:49 LGS birincileri başarılarının sırrını söyledi: Koronavirüsü avantaja çevirdik Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş 14:13 Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı 14:02 Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan 13:18 Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan

Son Dakika Haberleri
16:00 İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek
15:37 Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
15:03 Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca oldu
14:39 Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz
14:23 Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp "Ne çekiyorsunuz?" diye sitem etti
14:04 Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor
13:59 Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti
13:48 Son Dakika: LGS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu! Kılavuza göre, sonuçlar 26 Temmuz 2021'de açıklanacak
13:25 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme hatırlatması: Yarın kamuda mesai 08.30-17.00 arasında uygulanacak
İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek         
16:01
Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi         
15:37
1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları         
15:30
Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca oldu Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca oldu         
15:04
Şırnak ve Van birbirine bağlanıyor! Sarp dağlar 12 tünelle aşılacak Şırnak ve Van birbirine bağlanıyor! Sarp dağlar 12 tünelle aşılacak         
14:50
Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz         
14:40
Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor         
14:05
Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor         
13:20
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı         
09:55
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı         
08:05
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 16:07:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜRPINAR'DAKİ FABRİKADA ÜRETİLEN ÜRÜNLER, AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement