Gürpınar'dan depremzedelere yardım - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Belediyesince Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan 1 kamyon yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın talimatıyla başlatılan kampanyaya destek veren ilçe halkı, kısa sürede battaniye, ısıtıcılar, gıda ve deprem bölgesinde ihtiyaç olabilecek ürünlerden oluşan yardımları belediye ulaştırdı.

Toplanan ürünlerin yüklendiği kamyon, dualar eşliğinde uğurlandı.

Tanış, yaptığı açıklamada, 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından devletin, kamu kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin depremzedelere yardım için seferber olduğunu söyledi.

Gürpınar Belediyesi olarak depremzede vatandaşların yanında olmak için yardım kampanyası başlattıklarını anlatan Tanış, "Depremin hemen ardından Gürpınar İyilik Merkezimize (GİMER) yardımlar gelmeye başladı. Gürpınar halkı kısa sürede kampanyaya destek verdi. Vatandaşlarımızın bu duyarlılığı bizi mutlu etti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum." diye konuştu.