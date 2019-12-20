Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Van'ın Gürpınar İlçesi Kaymakamı Fatih Sayar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın

Van'ın Gürpınar İlçesi Kaymakamı Fatih Sayar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sayar, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf seçti.

Sayar, haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper ay" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'ın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

13 dilde yayın yaparak Anadolu insanının sesini dünyaya duyurmaya çalışan Anadolu Ajansının fotoğraf konusunda da dünyada sayılı ajanslar arasında yer aldığını belirten Sayar, "AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasındaki her fotoğrafın hikayesi olduğu gibi bu fotoğraflarla yıl içinde yaşanan hadiseleri bir kez daha hatırlıyoruz. Umarım hak edenler birinci olur." dedi.

Ali İhsan Öztürk, Özkan Bilgin, Gürpınar, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı
Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var

Son Dakika Haberleri
22:50 Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi - Son Dakika
22:50 Uzatmalarda beraberlik geldi - Son Dakika
22:50 Bursa'da serebral palsi hastası Yusuf için yardım gecesi düzenlendi - Son Dakika
22:47 İki aile arasındak silahlı kavga 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı - Son Dakika
22:45 Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika
22:45 Batı Karadeniz Birliği İller Bankası'na ziyarette bulundu - Son Dakika
21:30 Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 22:53:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]