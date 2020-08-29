Gürpınar Kaymakamı Sayar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sayar, mesajında, 98 yıl önce kazanılan 30 Ağustos Zaferi'nin, sene-i devriyesini kutlamanın gururu ve mutluluğu içerisinde olduklarını aktardı.

Türk milletinin tarihinin şanlı zaferlerle dolu olduğunu belirten Sayar, şunları kaydetti:

"Millet olarak hem bizden öncekilere hem de bizden sonrakilere karşı taşıdığımız sorumluluk büyük ve bir o kadarda gurur vericidir. Bilinmelidir ki, dün olduğu gibi bugün de milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunu, milli birlik, beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve Gürpınarlı hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cennet vatanımız için canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum."