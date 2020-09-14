Gürpınar Kaymakamlığına atanan Fatih Kayabaşı göreve başladı - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Kaymakamlığına atanan Fatih Kayabaşı, göreve başladı.

Kayabaşı, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının tensibiyle atandığı ilçede yeni görevine başladığını belirtti.

İlçede görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Kayabaşı, şunları kaydetti:

"Kaymakamlık görevini ifa edeceğim süre içerisinde vatandaş odaklı hizmet anlayışı temel şiarımız olacaktır. Bu anlayış doğrultusunda tüm vatandaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır. Kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, adil ve tarafsız bir şekilde vatandaşlarımıza sunulması çabası içerisinde olacağım. Tüm mesai arkadaşlarımla, yerel yöneticilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla birlik beraberlik ve ekip ruhu içinde ilçemizin kalkınması ve daha yaşanılır bir hale gelmesi yönündeki çalışmalar önceliğimiz olacaktır. Gürpınar'a hizmet etmenin onurunu taşımanın ve sorumluluğunu üstlenmenin mutluluğunu yaşıyorum."