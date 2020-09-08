Gürpınar Sahili'nde hayalet ağ temizliği - Son Dakika

Gürpınar Sahili'nde hayalet ağ temizliği

Gürpınar açıklarında dalış yapan dalıcılar, balıkçıların çeşitli sebeplerle denize bıraktıkları ve su altında ekolojiye zarar veren hayalet ağları temizledi.

Gürpınar Sahili'nde hayalet ağ temizliği, System.String[]

Gürpınar açıklarında dalış yapan dalıcılar, balıkçıların çeşitli sebeplerle denize bıraktıkları ve su altında ekolojiye zarar veren hayalet ağları temizledi.

Su altı ekolojisini ciddi şekilde tehdit eden hayalet ağlar nedeniyle her yıl milyonlarca deniz canlısı hayatını kaybediyor. Denizde pasif avlanma yapan hayalet ağlar, ekonomik değeri olan türleri de öldürüyor.

Hayalet ağların pasif olarak avlanma süresi, av aracının yapıldığı malzemeye, bulunduğu derinliğe, dip coğrafi yapısına ve hidrodinamik etkenlere göre 1 milyon yıla kadar sürüyor.

Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü Derneği, denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte hayalet ağların denizlerde yarattığı tahribata dikkati çekmek amacıyla Göksu Rotary Kulübü ile 21. Deniz Temizliği etkinliğini Gürpınar Sahili'nde gerçekleştirdi.

Dernek üyesi dalıcılar, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Gürpınar açıklarında 13 metre derinlikte bulunan bir hayalet ağı yerinden sökerek karaya çıkardı.

Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü Derneği Kurucu Başkanı ve dünya rekortmeni Cem Karabay ve beraberindeki dalıcılar suyun altında, üzerinde "Su altını korumak için hayalet ağları temizliyoruz" yazılı pankart ile dalış sonunda dev Türk bayrağı açtı.

Göksu Rotary Kulübü Başkanı Refref Baykan ile Büyükçekmece Rotary Kulübü Başkanı Hakan Alkan dalışın ardından Karabay'a günün anısına plaket vererek, etkinlik için teşekkür etti.

"Su altı ekolojik yaşamı için ciddi bir zarar oluşturuyor"

Cem Karabay, dalışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları çalışmada aslında bir yerde deniz temizliğinden bir tık daha ileri giderek suyun altındaki hayalet ağları çıkardıklarını söyledi.

Rotary kulüplerinin dünyada ve Türkiye'de su altına, su altı temizliğine ve çevreye duyarlı olduklarını dile getiren Karabay, bu kapsamda Göksu Rotary Kulübü ile Gürpınar Sahili'ndeki hayalet ağları çıkarmak için bir ortak bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu vurgulayan Karabay, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu an pandemi süreci içindeyiz. İnsanlar çok fazla özgür yaşayamıyorlar ama bu, çevreye karşı olan duyarlılığımızı görmezden gelme anlamına gelmemeli. Biz de hazır balık sezonu başlamışken bu ağları çıkartma amacındayız. Neden derseniz? Çünkü bu ağ, tekneye bağlıyken bir kere av yapıyor ve bitiyor. Ama aşağıda kaldığı sürece 24 saat, haftanın 7 günü, 365 gün aralıksız öldürmeye devam ediyor. Bu bir av aracıyken bir anda bir cinayet aletine dönüşüyor. Yengecinden tutun, balığına kadar pek çok canlıya ciddi zarar veriyor. Şu anda ağı çıkardık ama doğrudan çöpe atmıyoruz. Çünkü bu ağın üzerinde sıkışmış o kadar çok canlı türü var ki. Örümcek yengecinden tutun, deniz atına kadar birçok canlı türü bu ağın üzerinde sıkışmış vaziyette ve biz bunu şimdi temizleyeceğiz. Arındırdıktan sonraki aşamada bunu çöpe atacağız."

"Gürpınar Sahili son yıllarda su altı ve ekolojik yaşam açısından canlılık gösteriyor"

Karabay, bu sahildeki en büyük ağı çıkardıklarını, suyun altında daha çok olta ve olta kurşunlarıyla karşılaştıklarını belirterek, "Burası ağlara en çok rastlanan bölgelerden biri çünkü kayalık. Normalde balıkçıların çok fazla kıyıya yaklaşmamaları, açıkta ağ atmaları daha uygun. Çünkü kayalıklara yaklaştıklarında ağlarının kayalara takılma ihtimali hem onlara maddi zarar oluştururken hem de su altı ekolojik yaşamı için ciddi zarar oluşturuyor. Bunun önüne geçmenin tek yolu bu tip farkındalıklarla balıkçılarımızı bilgilendirmek çünkü onlar için ciddi anlamda maddi bir zarar. Burada en az 4-5 bin liralık ağ var." diye konuştu.

Çıkardıkları ağın orta su trolüne benzediğini ifade eden Karabay, "Büyük bir ihtimalle Sahil Güvenlik Komutanlığının botlarıyla karşılaştıkları zaman balıkçılar ağlarını bırakıyor. Birkaç balıkçının yaptığı davranışı tüm balıkçılara mal etmemek gerekiyor." dedi.

Gürpınar Sahili'nin son yıllarda su altı ve ekolojik yaşam açısından canlılık gösterdiğini belirten Karabay, nesli tükenmekte olan pina türlerinin hızla çoğalmaya başladığını, bu canlılığı yakalamışken onu korumak istediklerini, nesillere çok daha güzel bir su altı bırakacaklarını sözlerine ekledi.

Beylikdüzü, Gürpınar, Göksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 13:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürpınar Sahili'nde hayalet ağ temizliği - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 8 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 1761 yeni vaka tespit edildi Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı Adana'da bir kadın, tartıştığı amcasını bıçakla yaraladı Yaşlı adamı öldüren cinayet zanlısından ilginç savunma: Domuz sandım, ateş ettim Son dakika: Malatya'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Son Dakika: MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı: 1. sınıf öğrencileri ilk hafta bir gün, daha sonraki haftalarda iki gün okula gidecekler Medipol Başakşehir, Olympique Lyon'dan sağ bek Rafael'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın tedavisine evde devam edilecek Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti Hindistan-Çin gerilimini sınır ihlali yapan 13 sığır çözdü Aboubakar, sözleşmesinin feshi için Porto'yla anlaştı Baba, ehliyetsiz kaza yapan oğlunu haklı çıkarabilmek için olay yerinden canlı yayın yaptı Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin dolar ceza kesildi Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü
Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar         
15:48
Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
15:32
RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
15:15
FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti         
14:46
Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada         
14:43
75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi 75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi         
14:42
Jose Sosa'dan transfer itirafı: Fenerbahçe beni çok istedi Jose Sosa'dan transfer itirafı: Fenerbahçe beni çok istedi         
14:37
Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor         
14:31
Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu         
14:29
Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu         
14:22
Mason Greenwood ve Phil Foden'ın otele çağırdığı kadınlar kendilerini savundu: Futbolcu olduklarını bilmiyorduk Mason Greenwood ve Phil Foden'ın otele çağırdığı kadınlar kendilerini savundu: Futbolcu olduklarını bilmiyorduk         
13:50
Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı         
13:41
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu         
13:34
Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor         
13:28
Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı         
12:55
Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı         
12:27
Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu         
12:08
Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu         
11:55
Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu         
10:41
HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi         
10:32
ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi         
09:49
5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi 5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi         
09:23
Makam odasındaki tecavüz skandalından sonra iki akademisyen açığa alındı Makam odasındaki tecavüz skandalından sonra iki akademisyen açığa alındı         
09:02
Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı         
08:36
Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş         
08:32
7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş 7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş         
08:28
Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor         
08:05
Aylar sonra ekrana gelen Çukur'da nefes kesen final! Cumali, Yamaç'ı vuruyor Aylar sonra ekrana gelen Çukur'da nefes kesen final! Cumali, Yamaç'ı vuruyor         
07:20
Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı         
23:36
Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı         
22:03
Direksiyon başında tepsiden çiğ köfte yiyen kadın sürücüye para cezası verildi Direksiyon başında tepsiden çiğ köfte yiyen kadın sürücüye para cezası verildi         
21:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2020 19:34:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürpınar Sahili'nde hayalet ağ temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei