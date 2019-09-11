Son Dakika Haberleri: Gürpınar su ürünleri hali'nde balık denetimi
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Gürpınar su ürünleri hali'nde balık denetimi

43 dakika önce

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde gece yarısı yapılan denetimlerde boy ölçülerine uymayan yaklaşık 6.5 Ton balığa el konuldu.

Gürpınar su ürünleri hali'nde balık denetimi, System.String[]

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde gece yarısı yapılan denetimlerde boy ölçülerine uymayan yaklaşık 6.5 Ton balığa el konuldu. Ayrıca yasa dışı ışıklı avcılık yaptıkları gerekçesiyle 4 balıkçı gemisine cezai işlem uygulandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde boy ölçümü denetimleri gerçekleştirdi. Gece yarısı yapılan denetimlerde; boy ölçülerine uymayan 444 kasa istavrit, 3 adet orkinos ve 6 kasa kefalden oluşan yaklaşık 6.5 ton balığa el konulurken, yasaklara uymayan ilgili kişilere de idari para cezası uygulandı.

4 ADET BALIKÇI GEMİSİNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Ayrıca Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı kontrol tekneleriyle Marmara Denizi'nde yasa dışı yapılan ışıkla avcılığa yönelik denetimler de 7 gün 24 saat esasına göre rutin olarak devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen 10 günlük denetimlerde; yasa dışı ışıklı avcılık yaptıkları gerekçesiyle 4 adet balıkçı gemisine cezai işlem uygulandı.

"BALIKSIZ DENİZ, İNSANSIZ KENTLERE BENZER"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, sürdürülebilir bir balıkçılığın ve kurallara uygun avlanmanın yapılabilmesi için bu denetimlerin ciddiyet içerisinde sürdürüleceğini vurguladı. Karaca; "Balıksız deniz, insansız kentlere benzer. Biz denizlerimizde balığın bol ve bereketli olması için tüm tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.


Gürpınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:11 Kaynak: DHA
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