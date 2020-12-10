Gürpınar'da 1071 kişiye istihdam sağlayacak proje hayata geçiriliyor - Son Dakika

Gürpınar'da 1071 kişiye istihdam sağlayacak proje hayata geçiriliyor

10.12.2020 12:48
Gürpınar'da 1071 kişiye istihdam sağlayacak proje hayata geçiriliyor, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında hazırlanan "Gürpınar Ayakkabı Üretim Atölyesi Projesi" kapsamında 1071 kişiye istihdam sağlanması amaçlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında hazırlanan "Gürpınar Ayakkabı Üretim Atölyesi Projesi" kapsamında 1071 kişiye istihdam sağlanması amaçlanıyor.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, ilçede gençlere iş imkanı sağlayacak projenin protokolünü imzaladı.

Proje ile ilçede kurulacak ayakkabı üretim atölyesine 2 milyon 500 bin lira hibe desteği sağlanacak ve çoğunluğu ilçede ikamet eden 1071 kişi atölyede istihdam edilecek.

Belediye Başkan Hayrullah Tanış, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin en büyük probleminin işsizlik olduğunu söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana istihdama yönelik projelerle gençlere iş imkanı yaratmaya çalıştıklarını belirten Tanış, şöyle konuştu:

"İlk ayakkabı fabrikamız kısa sürede açılarak 600 kişiye doğrudan istihdam sağlayacaktır. İkincisini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının koordinasyonunda inşa edeceğimiz fabrikamız ile ilçemizde önemli bir kalkınma hamlesine öncülük edeceğiz. İki fabrika ile hedefimiz olan 1000 istihdamın üstüne çıkarak 1071 kişiye istihdam sağlayacağız. Bir sonraki hedefimiz ise Hoşab Mahallesi'nde başlattığımız kalkınma hamlesiyle 3. fabrikamızı inşa etmektir. Bunun için gerekli çalışmalara başladık. Biz sadece yol, su ve temizlik çalışmalarıyla değil, hayata geçirdiğimiz istihdam projeleriyle de bölgemize kalıcı eserler bırakmak istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımıza aralıksız devem edeceğiz."

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise 2. fabrikanın çalışmalarına kısa sürede başlanacağını belirtti.

Van'ın son yıllarda hazır giyim ve tekstilde önemli mesafe katettiğini ifade eden Güray, "Gürpınar'ın ayakkabı üretiminde bir marka olmasını hedefliyoruz. Gürpınar Belediyesi vasıtasıyla bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. İlk fabrikayı kendi imkanlarıyla inşa eden belediyemiz, ikinci fabrikayı da bizim desteğimizle inşa edecek. Fabrikalarımızın sürdürülebilir üretimleri için gerekli desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Gürpınar'da 1071 kişiye istihdam sağlayacak proje hayata geçiriliyor
Gürpınar'da 1071 kişiye istihdam sağlayacak proje hayata geçiriliyor
Gürpınar'da 1071 kişiye istihdam sağlayacak proje hayata geçiriliyor

İstihdam, Gürpınar, 1071, Van, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gürpınar'da 1071 kişiye istihdam sağlayacak proje hayata geçiriliyor - Son Dakika Ekonomi


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