Gürpınarlı Gençlerden Yemen İçin Yardım Kampanyası
12 dakika önce
Van'ın Gürpınar Gençlik ve Spor Müdürlüğü öncülüğünde gençler tarafından Yemen için yardım kampanyası başlatıldı.
Van
'ın Gürpınar
Gençlik ve Spor Müdürlüğü öncülüğünde gençler tarafından Yemen
için yardım kampanyası başlatıldı.
İç savaşın içinde olan ve bundan dolayı açlık ve sefaletin baş gösterdiği Yemen'e yardım toplamak için Gürpınarlı gençler seferber oldu. Gürpınar Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde gençler tarafından başlatılan "Gürpınar'dan Yemen'e Bir Su Damlası" isimli yardım kampanyasına ilçedeki kamu ve özel kurumlar başta olmak üzere esnaf ve vatandaşlardan yoğun destek geldi.
Gürpınar Gençlik ve Spor Müdürü Vural İnal, yardım kampanyasının vatandaşlardan olumlu tepkiler aldığını belirterek, toplanan nakit paranın AFAD
'ın Yemen'e yardım hesabına yatırılacağını söyledi. Amaçlarının Gürpınarlı gençlerin toplumun sorunlarına birlikte adım atabilmelerini, gönüllülük çerçevesinde o duyguları özümseyebilmelerini, şefkat ve merhamet duygusu olan, insanlara kucak açan ve paylaşmasını bilen gençler olarak yetişmelerini arzu ettiklerini söyleyen İnal, yardım kampanyasının 4 Ocak 2019 tarihine kadar devam edeceğini belirtti. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:42 Kaynak: İHA
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