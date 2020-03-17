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Gürsel Aksel Stadı dezenfekte edildi! Bu akşam Göztepe'nin konuğu Rizespor...
6 saat önce
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak müsabaka öncesinde futbolcu ve görevlilerin kullanacağı soyunma odaları, koridorlar, hakem odaları, yedek kulübeleri, basın tribünü ve basın toplantısı odalarında dezenfeksiyon...
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak müsabaka öncesinde futbolcu ve görevlilerin kullanacağı soyunma odaları, koridorlar, hakem odaları, yedek kulübeleri, basın tribünü ve basın toplantısı odalarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.
Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:44
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