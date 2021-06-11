Gürsel Aksel Stadı'nda bakım çalışmaları devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı Gürsel Aksel Stadı zemininde bakım çalışmaları sürüyor

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il müdürü Murat Eskici'nin Gürsel Aksel Stadı'nda incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Eskici'nin bu sezon Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yaptıktan sonra bakıma alınan zemini ve amatör branşların yapılması için stadın çevresinde devam eden çalışmaları incelediği aktarıldı.