Gürsel Aksel Stadyumu'nun çevresi yenilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürsel Aksel Stadyumu'nun çevresi yenilendi - Son Dakika

Gürsel Aksel Stadyumu'nun çevresi yenilendi

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Pazar günü oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçıyla açılışı yapılacak stadın çevresindeki düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nun çevresi yenilendi, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Pazar günü oynanacak Göztepe- Beşiktaş maçıyla açılışı yapılacak stadın çevresindeki düzenleme çalışmalarını tamamladı.


Çalışmalar kapsamında Gürsel Aksel Stadyumunu çevreleyen Gürsel Aksel Bulvarı, 15. Sokak, 20/3 Sokak ve İnönü Caddesi baştan sona yenilendi. Taraftarların rahat bir şekilde stadyuma ulaşabilmesi için çevre yollarda altyapı düzenlemesi, asfalt serim ve çevre düzenlemesi yapıldı.


Yayaların güvenli ulaşımlarını sağlamak için de hissedilebilir yüzeyleri ve bordürleri yıpranan kaldırımlar yenilendi. Kaldırım olmayan bölgelere ise yeni kaldırımlar yapıldı.


Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nun çevresindeki düzenleme çalışmaları kapsamında Gürsel Aksel Bulvarında 960 metrelik yeni kaldırım uygulaması ve 480 metrelik orta refüj ve yeşil alan imalatı yapıldı. 20/3 sokakta 300 metre uzunluğunda kaldırım yenilendi. 15. Sokak'ta toplamda 960 metre uzunluğunda kaldırım yenilendi. İnönü Caddesinde 2 bin metrekarelik yeşil alan ve park düzenlemesi yapıldı. 15. Sokakta yaklaşık 670 tonluk, Gürsel Aksel Bulvarında yaklaşık 2 bin 500 tonluk, 20/3 sokakta ise yaklaşık 480 tonluk asfalt serimi yapıldı. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:52 Kaynak: İHA
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