Gürsel Tekin: Her 10 Kişiden 4'ü Sosyal Yardımlarla Yaşıyor

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, hükümetin açıkladığı sosyal yardım verilerine değinerek, "Hazine Bakanı'nın bunu büyük bir marifetmiş gibi anlatması aslında AKP döneminde yoksulluğun yaygınlaştığının ve kurumsallaştığının en önemli göstergesidir. Her 10 kişiden 4'ü sosyal yardımlarla yaşıyor. Kısacası, AKP, yoksulluk, işsizlik, yokluk ve zam demektir" dedi.

AKP döneminde Türkiye'de yoksulluğun arttığını, gezdiği çarşı-pazarlardaki tablonun da ekonomik sıkıntıyı çok net biçimde ortaya koyduğunu belirten Gürsel Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ise sosyal yardım alan vatandaş sayısındaki artışı olumlu bir tablo gibi sunmasını eleştirdi. Tekin'in yazılı açıklaması şöyle:

"HER 4 KİŞİDEN BİRİ SOSYAL YARDIMLA YAŞAMAK ZORUNDA BIRAKILMIŞ: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde, 2002-2022 yılları arasında bütçe karşılaştırması yapmış ve '2002 yılında sadece 1 milyon haneye sosyal yardım hizmeti verilirken pandemi yardımları hariç tutulduğunda 2021 yılında 4,3 milyon ailemize ulaşılmıştır' demiş. Şimdi kısa bir hatırlatma yapıp bugüne gelelim... Bakanın dediğini referans alalım, hesap ortada; 4 milyon 300 bin aile ortalama 5 kişiden oluşsa; 21 milyon 500 bin kişi demektir. 85 milyonluk bir ülkede halkın yaklaşık 20 milyonunu yani her dört kişiden birini sosyal yardım ile geçinmek zorunda bırakılmıştır. Hazine Bakanı'nın bunu büyük bir marifetmiş gibi anlatması aslında AKP döneminde yoksulluğun yaygınlaştığının ve kurumsallaştığının en önemli göstergesidir. Kısacası, AKP, yoksulluk, işsizlik, yokluk ve zam demektir.

2021 YILINDA 30 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ YARDIM ALMIŞ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2019-2020-2021 faaliyet raporlarından derlenen verilere göre; 2021 yılında, 30 milyondan fazla kişi yardım almış. Bu hanelerden 2 milyon 476 bin 457'si düzenli yardım, 5 milyon 276 bin 998'i süreli yardım almış. 1 milyon 849 bin 940 hane ise hem düzenli hem de süreli yardımlardan faydalanmak durumunda kalmış. Türkiye sosyal yardım istatistikleri bülteninin yayımdan kaldırılmasıyla gerçek yoksulluk envanterine ulaşılmıyor. Bu rakamlar yeniden açıklanması gerekiyor.

AKP'NİN AMACI, SÜRDÜRÜLEBİLİR YOKSULLUK: Hayırseverlikle yoğrulmuş bir sivil toplum kuruluşu gibi davranan sosyal yardım dayanışma vakıfları, AKP'nin siyasi devamlılığının bir uzantısı haline dönüşmüştür. Bu siyasi devamlılığın amacı yoksullukla mücadele adı altında, 'sürdürülebilir yoksulluk' politikasıdır.

SOSYAL YARDIMLAR YOKSULLUĞU İFADE ETMEKTEDİR: Sosyal yardımlar sosyal devlet anlayışının bir sonucu olarak gözükmekle beraber diğer yönüyle yoksulluğu ifade etmektedir. Sosyal yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısının artması; aynı zamanda işsizliğin artması, gelir dağılımının bozulması, fırsat eşitliğinin sağlanamadığı anlamına da gelmektedir. Hiç şüphesiz yoksulluk, toplumsal gelişmenin ve özgürlüklerin önündeki en büyük engeldir. AKP hükümetleri ile birlikte artan sosyal yardımlar; üretim, istihdam, göç politikalarının da tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır."