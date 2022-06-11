Gürsel Tekin: "İş Yerleri İçin de Kira Artışına Sınır Getirilsin ve Stopaj Vergisi Kaldırılsın" - Son Dakika
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Gürsel Tekin: "İş Yerleri İçin de Kira Artışına Sınır Getirilsin ve Stopaj Vergisi Kaldırılsın"

11.06.2022 14:16

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, konut kirası artışına getirilen yüzde 25'lik sınırlamanın iş yerleri için de uygulanmasını, stopaj vergisinin kaldırılmasını ya da daha makul bir seviyeye indirilmesini istedi. Tekin, bir düzenleme yapılmazsa yüzbinlerce esnafın kepenk kapatmak zorunda kalabileceğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, konut kirası artışına getirilen yüzde 25'lik sınırlamanın iş yerleri için de uygulanmasını, stopaj vergisinin kaldırılmasını ya da daha makul bir seviyeye indirilmesini istedi. Tekin, bir düzenleme yapılmazsa yüzbinlerce esnafın kepenk kapatmak zorunda kalabileceğini söyledi.

CHP'li Gürsel Tekin, kısa bir süre önce Türkiye'nin barınma sorununu çözemediğine dikkat çekmişti. Tekin, şimdi de konut kiraları için getirilen yüzde 25 artış sınırının bir benzerinin iş yerleri için de uygulanmasını önerdi. Aksi halde çok sayıda iş yerinin kapısına kilit vuracağını belirten Tekin, şunları söyledi:

"AŞIRI KİRA ARTIŞLARINDAN DOLAYI YENİ BİR DÜZENLEME GELDİ AMA BU YETMEZ: Daha önce biz Türkiye'nin kira haritasını açıkladık. Maalesef Türkiye'de çok ciddi bir kira sorunu var. 6,5-7 milyona yakın yurttaşımız barınma sorunu kirayla çözüyor. Türkiye'deki ortalama kira oranları 4 bin 650 lira. Neredeyse asgari ücretin çok üstünde. Son dönemde aşırı kira artışlarından dolayı yeni bir düzenleme geldi ama bu yetmez tabii.

STOPAJ VERGİSİ KALDIRILMALI YA DA ÇOK MAKUL BİR FİYATA İNDİRİLMELİ: Burada asıl sorun çok yüksek olan iş yerleri kiraları. Orada bir düzenleme söz konusu değil. Düzenleme söz konusu olmadığı gibi çok yüksek oranda bir stopaj vergisi var. Derhal bu stopaj vergisinin kaldırılması ya da çok makul bir fiyata indirilmesi gerekir.

YÜZ BİNLERCE ESNAFIMIZ KEPENK KAPATMAYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİR: Bugüne kadar milyonlarca esnafımız kepenk kapattı. Aksi takdirde bundan sonraki süreçte de yüz binlerce esnafımız kepenk kapatmayla karşı karşıya kalabilir."

Gürsel Tekin: İş Yerleri İçin de Kira Artışına Sınır Getirilsin ve Stopaj Vergisi Kaldırılsın
Gürsel Tekin: İş Yerleri İçin de Kira Artışına Sınır Getirilsin ve Stopaj Vergisi Kaldırılsın
Gürsel Tekin: İş Yerleri İçin de Kira Artışına Sınır Getirilsin ve Stopaj Vergisi Kaldırılsın
Gürsel Tekin: İş Yerleri İçin de Kira Artışına Sınır Getirilsin ve Stopaj Vergisi Kaldırılsın

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gürsel Tekin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürsel Tekin: 'İş Yerleri İçin de Kira Artışına Sınır Getirilsin ve Stopaj Vergisi Kaldırılsın' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gürsel Tekin: "İş Yerleri İçin de Kira Artışına Sınır Getirilsin ve Stopaj Vergisi Kaldırılsın" - Son Dakika
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