Son Dakika Haberleri: Gürselpaşa'da İçme Suyu Çalışması

Gürselpaşa'da İçme Suyu Çalışması

2 saat önce

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Gürselpaşa Mahallesi'nde içme suyu sorununa çözüm getiriyor.

Gürselpaşa'da İçme Suyu Çalışması, System.String[]
Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Gürselpaşa Mahallesi'nde içme suyu sorununa çözüm getiriyor.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde kanalizasyon çalışmalarını tamamlayıp içme suyu projesine başlayan ASKİ ekipleri, yeni yapılan bulvarda toplam uzunluğu yaklaşık 2500 metre olan çalışma kapsamında 160 mm çapında PVC boruların döşemesini gerçekleştiriyor. Söz konusu proje kapsamında 150 metre uzunluğunda Çatalan ana hattındaki 1400'lük borular da beton kılıf geçirilerek koruma altına alınıyor.

Daha önce de hayata geçirilen projeler neticesinde mahallenin kanalizasyon ve yağmur suyu sorununa çözüm bulmayı başaran Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi, sorunları çözmeyi sürdürüyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:19 Kaynak: İHA

Adana, ASKİ, Gürselpaşa Mahallesi, Güncel
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