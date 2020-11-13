Gürses Kılıç: "Psikolojik hazırlıkla mücadele etmek istiyoruz"

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyespor Teknik Direktörü Gürses Kılıç, ertelenen Pazarspor maçı sonrası açıklamada bulundu.

Kılıç, takımı psikolojik olarak hazırladıklarını psikolojisi hazır bir takımla da sahada mücadele vereceklerini söyledi. Rakibin 12 oyuncusunda korona virüs testlerinin pozitif çıkmasını da değerlendiren Teknik Direktör Kılıç, "11.11.2020 tarihinde oynamamız gereken Pazarspor maçımız rakibin 12 oyuncusunda testlerin pozitif çıkması sonucu ileri bir tarihe ertelendi. Duyumlarımız Pazarspor'un 2 gün önce test yaptırdığı bunun neticesinde 6 futbolcu 1 teknik ekip ve 2 personel olmak üzere 9 kişide pozitif vaka görüldüğü yönünde bir test daha yaptırıyor ve pozitif vaka sayısı 12 ye çıkıyor" dedi.

Herhangi bir rapor olmadığı yönünde bilgiler olduğunu belirten Kılıç, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Pazarspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Eğer ki farklı bir durum söz konusu ise yaklaşık 30 saat süren gidiş dönüş yolculuğumuz fiziksel ve zihinsel yorgunluğumuza neden olmuş ve ayrıca maddi külfeti nedeni ile haklarımızı helal etmiyoruz. Bu anlamda Kulübümüz Federasyon nezdinde girişimlere başlamıştır." - KIRŞEHİR