Gürsoy: "Biz Biriz Beraberiz Arsin'iz"

AK Parti Arsin Belediye Başkan adayı Sait Gürsoy , partisinin Arsin teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi.Buluşmaya Arsin Belediye Başkanı Erdem Şen, AK Parti Arsin İlçe Başkanı Tolga Şengül, AK Parti Kurucu İlçe Başkanı Mustafa Bekar, MHP Arsin İlçe Başkanı Orhan Sarı , AK Parti Arsin Belediye Başkan aday adayları Farabi Hacıhasanoğlu, Seyit Hisoğlu, Şaban Bülbül, Sedat Özbakır, Ramazan Sarı , İlçe Kadın Kolları Başkanı Süheyla Tutum, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Samet Yılmaz, AK Parti Arsin İlçe Başkanlığı yönetimi, İlçe Gençlik ve Kadın Kolları yönetimi, Belediye Meclis üyeleri, mahalle başkanları ve AK Parti'de görev almış teşkilat mensupları katıldı. Buluşmada açılış konuşmasını yapan AK Parti Arsin İlçe Başkanı Tolga Şengül, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın aday tanıtım toplantımızda açıkladığı üzere Sait Gürsoy Belediye Başkan Adayımızdır. Burada bulunan AK Parti Arsin ailesi olarak Başkan Adayımızla sahada olacağız, birlikte çalışacağız ve 31 Mart Yerel Seçimlerinde Sait Gürsoy'u Arsin Belediye Başkanı yapacağız" dedi.AK Parti Arsin Belediye Başkan adayı etrafında kenetleneceklerini belirten Arsin Belediye Başkanı Şen , "15 yıl beraberce Arsinimize hizmet ettik. Girdiğimiz her seçimden zaferle çıktık. Sizlerle beraber koştuk ve yol aldık. Gelinen süreçte Allah'a şükür kocaman bir aile gördüm. Bu ailenin neferi olmaktan onur duyuyorum. Bundan sonra adayımızın etrafında kenetleneceğiz ve seçimi sahadaki çalışmalarımızla birlikte sandıkta kazanacağız. Herkese teşekkür ediyorum" dedi."Dokunmadık el, gidilmedik yer bırakmayacağız"Şen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden AK Parti Arsin Belediye Başkan adayı Gürsoy, "Erdem başkanımız 15 sene hizmet etti. Hep bize kol kanat gerdi. Allah ondan razı olsun ve Allah bundan sonraki yolunu açık etsin. Hep beraber olacağız. El ele ve omuz omuza dokunmadık el, gidilmedik yer bırakmayacağız. Allah'ın izni ve sizlerin desteği ve gücüyle en yüksek oy oranını elde ederek seçimden zaferle çıkacağız" şeklinde konuştu."Bu buluşmada tekrardan gösterdi ki AK Parti Arsin Teşkilatı büyük bir aile ve biz biriz, biz beraberiz ve biz birlikte Arsin'iz" diyen Gürsoy, "Her birinize bu anlamlı buluşmaya katılımlarınızdan ve desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın işaret ettiği gönüller kazanma anlayışını Arsin'imizin her bir köşesinde hissettirecek ve yaşatacağız. Gönüller kazanırken Arsin'imizi 2023 hedeflerine de birlikte taşıyacağız. AK davamızın kıymetli mensuplarıyla gece gündüz demeden çalışmalara girişecek olduğumuz seçim çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.Selamlama konuşmalarının ardından Gürsoy ve beraberindekiler coşkulu ve yoğun bir kalabalıkla ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşı selamladı. - TRABZON