Gürsoy Fındık, öğrencilere fındığın faydalarını anlattı
2 saat önce
Gürsoy Fındık Ailesi 6 yaş grubu öğrencilerle düzenledikleri atölyede yerli malı kutladılar.
Gürsoy Fındık Ailesi 6 yaş grubu öğrencilerle düzenledikleri atölyede yerli malı kutladılar.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:03
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