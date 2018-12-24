Son Dakika Haberleri: Gürsoy Fındık, öğrencilere fındığın faydalarını anlattı

Gürsoy Fındık, öğrencilere fındığın faydalarını anlattı

2 saat önce

Gürsoy Fındık Ailesi 6 yaş grubu öğrencilerle düzenledikleri atölyede yerli malı kutladılar.

Gürsoy Fındık, öğrencilere fındığın faydalarını anlattı, System.String[]
Gürsoy Fındık Ailesi 6 yaş grubu öğrencilerle düzenledikleri atölyede yerli malı kutladılar.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:03 

Ekonomi
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