Gürsoy yeni başkan - Son Dakika

Gürsoy yeni başkan

18.03.2021 10:00
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Saadet Partisi Oltu İlçe kongresi Oltu 25 Mart Parkı kaymakamlık toplum merkezinde yapıldı.

Saadet Partisi Oltu İlçe kongresi Oltu 25 Mart Parkı kaymakamlık toplum merkezinde yapıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kongrede faaliyet raporu ve gelir gider tabloları okundu. Raporların okunmasının ardından GİK İdare Kurulu Üyesi Sezai İncesu ve Erzurum İl Başkanı Faik Çalık birer konuşma yaptı

Saadet partisi Oltu ilçe teşkilatı tek listeyle seçime girdi. Oltu Saadet partisi İlçe başkanı İsmail Akbulut, "İlçe başkanlığım süresince bana desteğini esirgemeyen bütün partili arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yeni görev alacak arkadaşıma başarılar dilerim" dedi.

Daha sonra, kongreye tek liste halinde giren ve delegelerin tamamının oyunu alarak başkan seçilen Mahmut Gürsoy, "25 yıldır bu teşkilatın içerisinde çeşitli kade melerde görev aldım. 25 yıl sonra bu görevi bana layık gören yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Layıkıyla görevimi ifa etmeye çalışacağım. Kongremize katılan başta Saadet Partisi GİK İdare Kurulu Üyesi Sezai İncesu'ya, İl Başkanımız Faik Çalık'a ve teşkilat üyelerine, Saadet Partisi Bölge Başkanı Mehmet Akbulut'a ve zorlu şartlara rağmen 9 yıl boyunca Oltu ilçe başkanlığı görevini büyük bir gururla yürüten İsmail Akbulut'a ve katılan tüm partililere şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bizleri çıktığımız bu yolda utandırmasın" dedi.

Kongre sonunda partililer hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM

Gürsoy yeni başkan
Gürsoy yeni başkan

Hisarcık, Mart, Oltu, Sp, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gürsoy yeni başkan - Son Dakika


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