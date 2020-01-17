Gürsu "akıllı şehir" olarak gelişiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürsu 'akıllı şehir' olarak gelişiyor - Son Dakika

Gürsu "akıllı şehir" olarak gelişiyor

17 dakika önce

Gürsu Belediyesi, Gürsu'nun akıllı şehir özelliğiyle gelişimini sağlamak amacıyla, "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi" ne katılarak, akıllı şehirler vizyonunda ivme kazandı.

Gürsu

Yeni teknolojiler ve yenilikçi yaklaşımlarla sınırlı kaynakları etkin kullanan, gelecekteki problemlere ve ihtiyaçlara çözümler üreten, çevreye ve doğal kaynaklara saygılı, insan hayatına değer katan ve yaşam kalitesini iyileştiren akıllı şehirler"Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi"nde mercek altına alındı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde organize edilen ve ATO Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" ne katılan Gürsu Belediyesi heyeti; "Akıllı Şehir Teknolojileri" ve "Akıllı Şehir Yönetişimi ve Kapsayıcılık" oturumlarına katıldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Belediye hizmetlerinin daha az maliyetle daha verimli olarak gerçekleştirilmesini sağlayan akıllı teknolojileri kullanmak artık olmazsa olmaz bir gerçekliğimiz. Belediye hizmetlerimizi akıllı dijital teknolojileri kullanarak çok daha etkin şekilde gerçekleştirmek ve hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunmak için çalışıyoruz. Çevre, ulaşım, yönetişim, güvenlik, sağlık ve coğrafi bilgi sistemleri başta olmak üzere birçok konuda çözümler sunan akıllı şehir uygulamalarında yetkililerimizin gelişmesi amacıyla programa katılımlarını sağladık. Hizmetlerimizin hayata geçirilme süreçlerine hakim olan birim müdürlerimiz, Başkan Yardımcımız Adem Yıldırımla birlikte katıldıkları programda, Gürsumuz için daha iyi hizmet edebilmek amacıyla gelişim sağlamamız için yapılması gerekenler noktasında vizyon kazandı. Hedefimiz şehrimizin yönetimini geliştirmek ve hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak" dedi.

Dünyada yerel yönetim konusundaki teknolojik gelişmeleri takip etmek, belediyelerin bu gelişmelere uygun yapılanmalarına ve hizmet üretmelerine destek olmak ve tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla, düzenlenen "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" yönetici ve uzmanları biraraya getirdi.

Gürsu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:21 Kaynak: Bültenler
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