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Gürsu Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

1 saat önce

Gürsu Belediyesi, filosuna yeni kattığı araçlarla hizmet kalitesini güçlendiriyor.

Gürsu Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor, System.String[]

Gürsu Belediyesi, filosuna yeni kattığı araçlarla hizmet kalitesini güçlendiriyor.


Gürsu Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından hibe olarak temin edilen 600 bin lira değerindeki damperli kamyon ile Gürsu'nun altyapısına yönelik çalışmaları daha hızlı ve verimli gerçekleştirecek.


Aracı inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsu'muzun gelişmesine paralel olarak hizmetlerimizin kalitesini iyileştiriyoruz. Filomuzu yeni araçlarımızla güçlendiriyoruz. İlçemizin ihtiyaçlarını çok daha süratle çözüme ulaştırabilmek için teknik altyapımızı yenilemeye özen gösteriyoruz. Kamyonumuzu ilçe halkının hizmetlerinde kullanmak üzere teslim aldık. Aracımızın ilçemize kazandırılmasına olan destekleri için Türkiye Belediyeler Birliği'ne teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun" dedi.


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Türkiye, Gürsu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:25 Kaynak: İHA
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