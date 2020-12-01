Gürsu Belediyesi ile BTB'den girişimcilik protokolü

Gürsu Belediyesi ve Bursa Ticaret Borsası arasında 'Genç İstihdamın Beceri ve Girişimcilik Odaklı Desteklenmesi' protokolü imzalandı.

Gürsu Belediyesi Kolektif Kariyer Merkezi koordinasyonunda; girişimcilik, sosyal gelişim ve dezavantajlı kesimin istihdamıkonu başlıklarındayapılan çalışmalar kapsamında, birçok özel ve kamu kuruluşu ile imzalanan işbirliği protokollerinden biri de Bursa Ticaret Borsası ile imzalandı.

Bu bağlamda, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık veBursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanıve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlıtarafından imzalanan protokolle, gençleringirişimcilik ve istihdam konularında desteklenmeleri, tarımın gelişimi ve kadın istihdamı konularındagüç birliği yapılacak.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Tarım alanında, gerek tarım arazileriyle gerek tarımda istihdam noktasında önemli üretim gücü bulunan ilçemizde, tarımın gelişimi ve tarımda kadınların istihdamı öncelikli olmak üzere birçok projeye birlikte imza atmak için, Bursa Ticaret Borsamızla yola çıkmış bulunuyoruz. Bursa Ticaret BorsasıYönetim Kurulu Başkanımız Sayın Özer Matlıile imzaladığımız iş birliği protokolü gücümüze güç kattı. Böylece tarımımız ve kadınların istihdamı başta olmak üzere, girişimcilik ve istihdam ana başlıklarında güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Projemize olan destekleri için Sayın Özer Matlı'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Tarım ilçesi olan Gürsu'nun zengin tarım arazileri, tarımda istihdam konusundaki potansiyeli ile sahip olduğu büyük değerin girişimcilik ve istihdamda somut ekonomik değere dönüştürülmesinde, Gürsu Belediyesi ile iş birliğinde hayata geçirecekleri projelerin heyecanını yaşadıklarını belirten Bursa Ticaret Borsası(Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Gürsu Belediye Başkanı Sayın Mustafa Işık'a, bu konulardaki duyarlı ve etkin hizmetler ortaya koyma çabasına bizleri de ortak kıldığı için teşekkür ediyorum. Kendisiyle aynı heyecanı duyarak bu protokole imza attık, ülkemiz için gerçekleştireceğimiz projelerde iş birliğinde olmaktan memnuniyet duyuyorum"dedi.

Korona virüs salgınının ortaya çıkardığı yeni dünya düzeninde genç nüfusun önemine dikkat çeken Başkan Matlı, "Tüm dünyada kartlar yeniden karılırken, şimdi hep birlikte daha çok çalışacağız, daha çok düşüneceğiz, daha çok geliştireceğiz ve en önemlisi geleceğimizin teminatı gençlerimizi, hayatımızın odağına alacağız. Bu vesileyle, yeni iş yapış şekillerine ve çalışma düzenine bağlı olarak, gençlerimizin teknik bilgiye ve dijital dönüşüme uyum sağlamalarını kolaylaştıracak, yeni dünya düzenine karşı onların farkındalıklarını arttırıp, bilinçlenmelerini sağlayacak ve gençlerimizin, özel sektörün nitelikli işgücü ihtiyacına yönelik olarak, eğitimli, yetkin, teknolojiyle entegre ve donanımlı bireyler olarak yetişmesine imkan tanıyacak olan bu iş birliği protokolünün Bursamız'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gürsu Kolektif Kariyer Merkezi tarafından üretilen projelerle; kamu, sanayi ve üniversite işbirliğinde, genç girişimcilerin, Türkiye'nin geleceğine imza atacakları büyük projeleri üretmelerinde önderlik edilmesi hedefleniyor. - BURSA