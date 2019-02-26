Gürsu Belediyesi, Kamu Hizmetlerine Konfor Katıyor

Gürsu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü; ilçedeki okullar, camiler, sağlık ocakları ve benzeri kamu kurumlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirmekte.

Çalışmalar kapsamında; ilçedeki okulların bahçelerinde çevre düzenlemeleri, yeşillendirme ve boyama çalışmaları basket sahalarının bakımları yapılmakta. Camilerin bahçe düzenlemeleri ve ağaç budama işlemlerinin yapıldığı çalışmalar kapsamında, tüm kamu kurumlarında boyama, iç teçhizat yenileme ve onarım çalışmaları yapılmakta.

"Gürsumuz'da hizmet veren kamu kurumlarımızın hemşehrilerimiz için daha konforlu hizmet sunması yönünde destek olmak amacıyla bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyoruz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Okullarımızın, camilerimizin, sağlık ocaklarımızın ve diğer kamu kurumlarımızda yaptığımız bu çalışmalarla, hem ilçe halkımıza en iyi hizmeti sunmayı hem de tüm kurumlarımızın çağdaş kent kimliğine uygun şekilde gelişimini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Gürsu Belediyesi'nce yapılan bu çalışmalarla, yüzde yedi oranındaki artış hızıyla nüfusu 91 bine ulaşan ve en hızlı büyüyen ilçe olan Gürsu'da kamu hizmetlerinin kalitesine konfor katmak amaçlanıyor.