Son Dakika Haberleri: Gürsu Belediyesi'nden Karda Hayvanlara Yiyecek

Gürsu Belediyesi'nden Karda Hayvanlara Yiyecek

1 saat önce

Bursa'nın Gürsu Belediyesi, çetin kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren sokak hayvanları için seferber oldu.

Gürsu Belediyesi'nden Karda Hayvanlara Yiyecek, System.String[]
Bursa'nın Gürsu Belediyesi, çetin kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren sokak hayvanları için seferber oldu.

Gürsu Belediyesi'nce yapılan hayvan barınaklarında sokak hayvanlarının barınma ve beslenmeleri sağlanıyor. Belediye olarak, sokak hayvanlarının en iyi şartlarda yaşamaları için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İnsan eliyle doğal koşulların bozulması sebebiyle hayvanların hayatı koşulları zorlaşmakta. Onlara hayatlarını doğal ortamlarında devam ettirebilmeleri için yardımcı olmak insanlık borcu. Dışkaya yolu üzerinde, ulaşımın sağlandığı ana güzergahta, Gürsu'ya hakim tepede oluşturduğumuz hayvan barınağımız bünyesinde sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve bakım ihtiyaçlarını sağlıyoruz. Bunun yanında doğaya yerleştirdiğimiz kulübelerle, ilçe merkezimizde ağaçlara yerleştirdiğimiz kuş kafesleriyle hayvanların barınma ihtiyaçlarına destek oluyoruz. Ayrıca hem sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlamak, hem de israfı önlemek maksadıyla bayat ekmek toplama kutularıyla ekmekleri topluyoruz. Bunları sokak ve yaban hayvanlarına veriyoruz" dedi.

Belediye Veterinerlik Birimi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle oluşturulan bayat ekmek toplama kutularında toplanan ekmeklerle hayvan barınaklarındaki sokak hayvanlarının beslenmesi sağlanıyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:38 Kaynak: İHA

Mustafa Işık, Bursa, Gürsu, Güncel
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