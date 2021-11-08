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Gürsu'da Ahıska ezgileri - Son Dakika

Gürsu'da Ahıska ezgileri

08.11.2021 15:53
Gürsu'da Ahıska ezgileri

Gürsu Belediyesi, 'Her Yer Sahne, Her Yerde Sanat' programı kapsamında, Gürsu'nun park, bahçe ve meydanlarında gerçekleştirdiği müzik, tiyatro ve halk oyunları gibi sanatsal etkinliklerini sürdürüyor.

Kültür kenti Gürsu'yu oluşturmak hedefiyle Gürsu Belediyesi'nce gerçekleştirilen kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen sokak konserleri ilçe halkına keyifli zamanlar yaşatıyor. Etkinlikler kapsamında Grup Genç Ahıska Müzik Orkestrası müzikseverlerle buluştu. Celalbey Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen konser Gürsuluların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Gürsu'nun sokaklarını müzikle buluşturuyoruz diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa IŞIK; İlçemizi her anlamda geliştirmek için gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz.

Yaz boyunca süre gelen 'Her Yer Sahne, Her Yerde Sanat' etkinliklerimizi hemşehrilerimizin istekleri doğrultusunda gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Online olarak başlattığımız sokak konserlerimizi uzun zamandır hemşehrilerimizle yan yana coşkuyla izleyip dinliyoruz. Bu akşamda hemşehrilerimizle beraber Celalbey Millet Bahçemizde keyifli vakitler geçirdik. Toplumun her kesimine hitap eden bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerimize ara vermeden devam edeceğiz. Bizi bu akşam ezgileriyle büyüleyen Grup Genç'e teşekkür ediyorum.' dedi.

Renkli ve hareketli anların yaşandığı program sonunda Gürsu Belediye Başkanı Mustafa IŞIK program sonunda sanatçılara teşekkür edip, çiçeklerini takdim etti.

Grup Genç, Hisarcık, Konser, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gürsu'da Ahıska ezgileri - Son Dakika


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