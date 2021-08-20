Gürsu'da aşure bereketi - Son Dakika

Gürsu Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla ilçe halkına aşure ikram etti.

Gürsu Belediyesi tarafından, ilçe merkezinde halka aşure ikram edildi. Merkez Camii'nde cuma namazı sonrasında yapılan aşure ikramına vatandaşlar ilgi gösterdi. Aşureleri kendi eliyle halka dağıtan Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bütün farklılıklara rağmen bir olmanın, birbirini hoşgörmenin, timsali olan aşureyi hemşehrilerimizle paylaştık. Çok çeşitli malzemelerin biraraya gelmesiyle oluşan lezzetli bir tatlı olan aşure, farklı kültürel yapılardan oluşan toplumumuzun yapısını temsil eder. Aşureyi ilçe halkımıza ikram ederek, paylaşım ve hoşgörünün lezzetini yaşadık" dedi. - BURSA