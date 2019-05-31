Son Dakika Haberleri: Gürsu'da kamusal alanlarda yaz ışıltısı
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Gürsu'da kamusal alanlarda yaz ışıltısı

10 dakika önce

Gürsu Belediyesi, park ve bahçe çalışmaları kapsamında, ilçede hizmet veren kamu hizmet binalarının çevre düzenleme çalışmalarını yapıyor.

Gürsu'da kamusal alanlarda yaz ışıltısı, System.String[]
Gürsu Belediyesi, park ve bahçe çalışmaları kapsamında, ilçede hizmet veren kamu hizmet binalarının çevre düzenleme çalışmalarını yapıyor.

Gürsu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü; ilçedeki Kaymakamlık ve Jandarma Komutanlığı binaları, okullar, camiler, hastane, kütüphane, yüzme havuzu, sağlık ocakları ve benzeri kamu kurumlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirmekte.

Çalışmalar kapsamında; ilçedeki kamu binalarının bahçelerinde çevre düzenlemeleri, yeşillendirme ve budama çalışmaları yapılmakta.

Konuyla ilgili açıklama yaparak, "Gürsumuz'da hizmet veren kamu kurumlarımızın hemşehrilerimiz için daha konforlu hizmet sunması yönünde destek olmak amacıyla bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyoruz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İlçemizdeki kamusal alanlarda yaz ışıltısı oluşturuyoruz. Okullarımız, camilerimiz, hastane ve sağlık ocaklarımız ve diğer kamu kurumlarımızda yaptığımız bu çalışmalarla, hem ilçe halkımıza en iyi hizmeti sunmayı hem de tüm kurumlarımızın çağdaş kent kimliğine uygun şekilde gelişimini sağlamayı hedefliyoruz. " dedi.

Gürsu Belediyesince yapılan bu çalışmalarla, yüzde 7 oranındaki artış hızıyla nüfusu 91 bine ulaşan ve en hızlı büyüyen ilçe olan Gürsu'da kamu hizmetlerinin kalitesine konfor katmak amaçlanıyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:18 Kaynak: İHA
Bahçe, Gürsu, Güncel
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