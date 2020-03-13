Gürsu'da marketlerde fâhiş fiyat denetimleri - Son Dakika
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Gürsu'da marketlerde fâhiş fiyat denetimleri

6 saat önce

Gürsu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçedeki marketlerde fahiş fiyat kontrolü yapıldı.

Gürsu'da marketlerde fâhiş fiyat denetimleri, System.String[]

Gürsu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçedeki marketlerde fahiş fiyat kontrolü yapıldı.


Gürsu Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim Çoban, yapılan denetimlerde herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmediğini, Gürsu esnafının hassas olduğunu söyledi. Raflarda kolonya kalmadığını belirten Çoban, gıda ürünlerinin fiyatlarının normal olduğunu tespit ettiklerini belirtti.


Korona virüsü konusunda ülkemizde alınan koruyucu önlemlerin son derece sıkı olduğunu belirten Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bütün dünyayı tehdit eden korona virüsünün ülkemizdeki etkisinin diğer ülkelerle karşılaştırıldığındaki boyutunun düşük olması memleketimiz açısından ümit verici. Tabii bu durum rehavete kapılmamıza sebep olmamalı. Bizler yetkili kurumlar ve ferdi olarak bütün tedbirleri almak zorundayız. Ülkemizde ilk vakanın görüldüğünün açıklanmasının ardından bazı fırsatçı zihniyetlerin ticari hırsla ürün satışlarında yaptıkları fahiş fiyat uygulamalarını görmek bizleri üzmüştü. Ülke olarak kenetlenip, toplumsal birlikteliği, yardımlaşmayı en üst seviyelerde yaşamamız gereken böyle zor zamanlarda, ticari çıkarlar peşinde koşan bu zihniyetleri kınıyoruz. İlçemizde de muhtemel fahiş fiyat uygulamalarının olmasını engellemek maksadıyla hemen denetimlerimizi gerçekleştirdik. Aldığımız sonuçlar ilçemiz açısından bizleri sevindirdi. Esnaflarımızın ülke olarak yaşadığımız bu zorlu süreci fırsata çevirmeye meyletmemiş olduğunu tespit etmekten mutluyuz" dedi. - BURSA

Zabıta Müdürlüğü, Mustafa Işık, Zabıta, Gürsu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:48 Kaynak: İHA
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