Gürsu'da okul kantinlerinin denetimleri yoğunlaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürsu'da okul kantinlerinin denetimleri yoğunlaştı - Son Dakika

Gürsu'da okul kantinlerinin denetimleri yoğunlaştı

6 saat önce

Bursa'nın Gürsu Belediyesi, okul kantinlerinde çocukların sağlığına zarar verici ürünlerin satışını önlemek maksadıyla denetimlerini yoğunlaştırdı.

Gürsu'da okul kantinlerinin denetimleri yoğunlaştı, System.String[]

Bursa'nın Gürsu Belediyesi, okul kantinlerinde çocukların sağlığına zarar verici ürünlerin satışını önlemek maksadıyla denetimlerini yoğunlaştırdı.


"Sağlıklı nesiller yetiştirmek başta aileler olmak üzere hepimizin sorumluluğu" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Öğrencilerin sağlıklı beslenmesinde önemli rolü olan okul kantinlerinde, öğrencilerimizin sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için denetimlerimizi düzenli aralıklarla gerçekleştiriyoruz. Sağlıklı nesiller yetişmesinde beslenmenin önemini hepimiz biliyoruz. Çocuklarımızın beslenmesinde büyük önemi olan okullarımızın kantinlerinin denetlenmesinde daha da hassasiyet gösteriyoruz" dedi.


Gürsu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, ilçe genelinde bulunan bütün okullardaki kantinlerin gıda ve hijyen durumları incelendi. - BURSA

Mustafa Işık, Bursa, Gürsu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:09 Kaynak: İHA
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